415 إصابة وحالتي وفاة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 415 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 130212.كما سجل المركز -وفقا لبوابة افريقيا الإخبارية- اليوم الإثنين، (763) حالة شفاء جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 116120 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 2116 حالة.