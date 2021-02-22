قاتل أمه المسنة بنجع حمادي:«ما رضيتش تعمل شاي وما بتشدش السيفون»

أدلي المتهم بقتل والدته بقرية نجع خضر التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، اليوم الاثنين، باعترافاته وذلك بعدما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض عليه، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.وأعترف المتهم خلال التحقيقات الأولية، بقيامه بالاعتداء على والدته بالضرب، حتي لقيت مصرعها على الفور، قائلًا" قولتلها اعمليلي كوباية شاي مرضيتش، وعلى طول مش بتشد سيفون الحمام وراها، وكل ما اقولها اعمليلي حاجة بتقولي لا، وكنت اضربها على طول لحد آخر مرة محسيتش بنفسي لحد ما ماتت"كان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، قد تلقى إشارة وردت من مركز شرطة نجع حمادي، تفيد، مصرع سيدة مسنة "ر. ا. م"، تبلغ من العمر 75 عامًا، بعد العثور على جثتها داخل منزلها بقرية نجع خضر التابعة لمركز نجع حمادي شمالي قنا.