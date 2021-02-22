تكريم المخرج شفيع شلبي بالمركز الثقافي الروسي الأربعاء القادم

ينظم المركز الثقافى الروسى بالقاهرة برئاسة أليكسى تيفانيان بالتعاون مع الجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية احتفالية تكريم اسم الاذاعى والمخرج السينمائى الراحل شفيع شلبى بعنوان " فارس بلا جواد "، وذلك فى السادسة مساء الاربعاء 24 فبراير الجارى بقاعة الندوات بالمركز الثقافى الروسى بالدقى.يشارك فى الاحتفالية كوكبة من الاعلاميين والنقاد والفنانين والشخصيات العامة، منهم من يشارك بالكلمات والحضور الاذاعية ميرفت رجب، والاعلامى جمال الشاعر، والناقد السينمائي مجدي الطيب، كما تشارك مجموعة أخرى من خلال الفيديو والرسائل الصوتية منهم شريف الشوباشي وكيل اول وزارة الثقافة ورئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولى الأسبق، والأديب إبراهيم عبد المجيد، والمؤلف الموسيقى راجح داوود، والإذاعي مجدي أبو سالم، والشاعر زين العابدين فؤاد، والدكتور يسري عبد الغني رئيس منتدي الاصالة والمعاصرة، والروائي خالد الخميسي، والناقد السينمائي طارق الشناوى، ويدير الاحتفالية شريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية ومدير ادارة الاعلام والعلاقات العامة بالمركز الثقافى الروسى.تضم الاحتفالية عرضًا لفيلم قصير عن حياة شفيع شلبى تعليق صوتى ومونتاج الفنان عمرو سليم وعرض لبعض مشاهد من فيلم العوامة 70والذى شارك فيه شفيع شلبي بالتمثيل مع الفنان احمد زكي، وتختتم الاحتفالية بعرض الفيلم التسجيلي " يا نيل من يحميك" من اخراج شفيع شلبى فى اطار مشروعه السينمائى الكامل الذى يصنع فيلمه منفردا.وفى الختام يقوم أليكسى تيفانيان مستشار السفارة الروسية ومدير المراكز الثقافية الروسية في مصر بتكريم أسم الراحل شفيع شلبى عن مجمل مشواره الابداعى الذى امتد لخمسين عاما وشارك خلاله فى العديد من انشطة المركز الثقافى الروسى على مدار سنوات طويلة، ويتم التكريم فى حضور اسرته، ابنه شادى شفيع ووالدته سمية الشناوى، وعدد من الأصدقاء ورفاق رحلة العمل.