وزير خارجية الكويت يتسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي لأمير البلاد

تسلم وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الإثنين، رسالة خطية موجهة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات، بالإضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك.جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الكويتي، السفير المصري لدى دولة الكويت طارق القوني، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية بالكويت.