غلق 4 محطات أهلية لمياه الشرب بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل لجان للمرور على كافة الأنشطة التجارية للتأكد من حصول أصحابها على التراخيص القانونية والتزامهم بالاشتراطات البيئية والمواصفات القياسية واتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وتنفيذًا لتكليفات المحافظ، قام المهندس سامي معجل، رئيس مركز ومدينة الحسينية، بالمرور الميدانى على كافة الأنشطة التجارية للتأكد من حصولها على تراخيص قانونية وتنفيذ القرارات الصادرة ضد الأنشطة التي تعمل بدون ترخيص، وأسفر المرور عن غلق 4 محطات مياه أهلية بناحية منشأة بشارة وبالمدينة، في حضور قوة أمنية من مركز شرطة الحسينية، لإدارتها بدون ترخيص ومخالفتها الاشتراطات الصحية والبيئية وتم غلق الباب الوحيد للمحطات ووضع الشمع الأحمر والشاش الأبيض على الباب وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.