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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بـ 40 مليون جنيه.. إنشاء لوحة توزيع كهرباء بساتين بلبيس بالشرقية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:20 م
لوحة توزيع كهرباء
لوحة توزيع كهرباء
سارة الوردانى
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تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المهندس عصام الحسيني، رئيس قطاعات تشغيل شبكات مدن القناة والمدن الجديدة، والمشرف على قطاعات كهرباء الشرقية معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروع إنشاء لوحة توزيع كهرباء البساتين البر الشرقي بمركز ومدينة بلبيس، وذلك لإسراع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بقرية البساتين والقري المجاورة لها والمساهمة في الارتقاء بمنظومة الكهرباء وتحسين استقرار التيار الكهربي.

و أوضح محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء 6 موزعات جهد متوسط بمراكز ( الزقازيق – منيا القمح – بلبيس – أبو حماد- ديرب نجم – كفر صقر ) بتكلفة 619 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن تنفيذ المشروعات الجديدة بقطاع الكهرباء وتطوير وصيانة المشروعات القائمة يُساهم في تحسين وتطوير البنية التحتية وتأمين الطاقة الكهربائية وتوفير احتياجات المشروعات الاستثمارية والمناطق الصناعية وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتي تعاني من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربي، مشددًا على إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد والمواصفات الفنية وسرعة استكمال تلك المشروعات ودخولها الخدمة في أسرع وقت لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

ومن جانبه أوضح المهندس عصام الحسيني، رئيس قطاعات تشغيل شبكات مدن القناة والمدن الجديدة والمشرف على قطاعات كهرباء الشرقية، أن هناك تنسيق دائم بين المحافظة وشركه القناه لتوزيع الكهرباء، لوضع خطط مستقبلية لإنشاء مشروعات جديدة والتوسع في مشروعات قائمة، مشيرًا إلى أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء لوحة توزيع كهرباء البساتين البر الشرقي بمركز ومدينة بلبيس، بتكلفة 40 مليون جنيه حيث وصلت نسبة تنفيذ الانشاءات المدنية 100%، وتركيب الشبكات 30 %، والأعمال الميكانيكية 10 %، وذلك بهدف تقديم خدمة جيدة للمواطنين وتطوير قطاع الكهرباء بنطاق المحافظة.

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