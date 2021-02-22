عودة الطلاب للمدارس بسلوفينيا بعد توقف 4 أشهر

أعلنت سلوفينيا عودة الدراسة بالمدارس الابتدائية والصفوف الأخيرة بالمدارس الثانوية في شرقي وجنوب شرقي البلاد اليوم الاثنين، وذلك عقب نحو أربعة أشهر من نظام الدراسة عن بُعد، في إطار تنفيذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).وذكر راديو سلوفينيا الدولي أنه سيتم عودة الطلاب إلى المدارس الابتدائية والثانوية الواقعة في غرب ووسط البلاد بدءًا من الأسبوع المقبل، مع التنفيذ الصارم لكافة الاجراءات الاحترازية في المدارس.