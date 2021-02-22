إصابة 3 في مشاجرة بسوق المواشي بحوش عيسى

أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بجميع أنحاء الجسم، اليوم الإثنين، إثر وقوع مشاجرة بسوق المواشي بحوش عيسى في البحيرة.تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة المستشفى المركزي بحوش عيسي، يفيد بوصول مصابين جراء وقوع مشاجرة وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ، وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بسوق المواشي، وأسفرت عن إصابة 3 شباب، وهم كل من:" شاهين.أ.ر، 22 عامًا، ياسر.ف.ج، 25 عامًا، منصور.ح.ع، 40 عامًا"، وتم عمل الاسعافات الاولية والفحوصات الطبية اللازمة.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.