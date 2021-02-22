إحباط محاولة بناء مقابر مخالفة في شنبارة الميمونة بالشرقية

كلف المحاسب نبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، رؤساء الوحدات المحلية التابعة لرئاسته بضرورة المتابعة اللحظية والدقيقة لحالات التعدي علي الأراضي الزراعية بالبناء المخالف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإزالة في المهد حفاظا علي الرقعة الزراعية.ومن جانبها قالت أمل كامل، رئيس الوحدة المحلية بشنبارة الميمونة، إن رجال القسم الهندسي تمكنوا من رصد محاولتي تعدي على الأراضي الزراعية بقرية شنبارة لبناء مقابر عليها، وعلي الفور تم التعامل مع المخالفين ومنع التعدي في المهد.وأضافت رئيسة الوحدة المحلية بقرية شنبارة، أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والمحاسب نبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق فقد قادت حملة يرافقها مدير إدارة القسم الهندسي بالوحدة المحلية وتم إزالة مخالفتي بناء في المهد قبل بناء مقابر عليها بقرية شنبارة الميمونة.وشددت علي ضرورة التعامل الفوري مع المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين حفاظا علي الرقعة الزراعية وتطبيق القانون.