برلمانية تطالب «الصحة» بحوافز تشجيعية للأطباء على العمل بالوحدات الصحية

ثمنت النائبة سلوى أبوالوفا، عضو مجلس النواب، الجهود المبذولة للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمواجهة جائحة فيروس كورونا، مؤكدة على إدارتها الأزمة بشكل ممتاز ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك.وأوضحت أبوالوفا، خلال كلمتها باجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه بالرغم من الجهود المبذولة في قطاع الصحة إلا أن هناك عدد من المستشفيات لا زالت تُعاني من أهمال شديد وعلى رأسها مستشفى مطاي بمحافظة المنيا، لافتة إلى أن هناك مبنى مخصص للاستقبال داخل المستشفى وهناك 3 أسانسيرات معطلة فيجب أن يتم تشغيلهم حيث أن الطابق الرابع مخصص للعزل.وأضافت عضو مجلس النواب، أن هناك 5 مستشفيات تكامل بالمحافظة تكلفت تجهيزات 40 مليون جنيها ولا تعمل حتى الآن، وتم سحب الأجهزة لمستشفى سمالوط النموذجي، مُشيرة إلى أنه لايوجد بها الـ 20 وحدة صحية، حيث تعاني من عجز الأطباء.وطالبت البرلمانية، وزارة الصحة بتوفير حوافز للأطباء لتشجيعهم على العمل بالوحدات الصحية بالمحافظات، فضلًا عن إصدار الموافقه النهائية لإنشاء مدارس تمريض في المحافظة نظرًا لعدم وجود مدارس بمحافظة المنيا غير اثنتين فقط، ما يمثل عبئا كبيرا على المواطن لصعوبة الانتقال إليها يوميًا.