التفتيش على 1075 منشأة في المنيا خلال يناير

قال وليد الإمام مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا، إن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية خلال شهر يناير الماضي، بالتفتيش على 396 منشأة، فضلا عن القيام بـ6 حملة تفتيشية.وأسفر التفتيش عن تحرير 170 محضرًا سلامة وصحة مهنية و8 حالات غلق إداري و5 ندوات توعية (اعرف - احمي نفسك)، فضلًا عن بحث 30 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1075 منشأة دوري وحملات يعمل بها 2196 عاملًا، وأسفر التفتيش عن تحرير 92 محضر مخالفة لقانون العمل، كما تلقت المديرية 33 شكوى عمالية، تم بحث 24 منها، و9 شكاوي أخرى ما زالت تحت البحث.وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني، تم الانتهاء من 8 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة.أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي.