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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مايسة عطوة تطالب بدعم الحرف اليدوية والحفاظ عليها من الاندثار

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:15 م
مايسة عطوة
مايسة عطوة
عائشة حسن
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أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بقرار وزيرة التضامن الاجتماعي "نيفين القباج" بمد فترة عمل معرض "ديارنا للحرف اليدوية"، والذي يقام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، قائلة، إن المعرض يعتبر تشجعيا للمشروعات الصغيرة وللمرأة المعيلة والشباب، بعرض منتجاتهم وتسويقها.

وشددت عطوة، على ضرورة أن يكون هناك استمرارية لتلك المعارض طوال السنة بصورة مختلفة وفى محافظات مختلفة، حتى يتسني للجميع المشاركة وتسويق منتجاتهم، مؤكدة أن الحرف اليدوية لها طبيعة خاصة ويجب الاهتمام بها وتنميتها حتى لا تندثر، وهو ما يتطلب أن يكون هناك تسويق للمنتجات فى مختلف المحافظات مما يسهم فى تدوير عجلة الانتاج والتشجيع على الاهتمام بها.

وأضافت، أنه التوسع فى المنتجات اليدوية سيفتح آفاق وفرص عمل مختلفة، ما يسهم فى تقليل معدلات البطالة بين الشباب، والعمل على تدوير عجلة الإنتاج بطرق مختلفة من توفير مواد خام وأيدي عاملة وتسويق للمنتجات وبالتالي، يجب أن تتضافر جهود الدولة مع مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال والمستثمرين نحو الاهتمام وتطوير الحرف اليدوية بشكل يضمن استمراريتها وعدم زوالها.

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