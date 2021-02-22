روسيا والسعودية على خلاف بشأن اتفاق الإنتاج بين منتجي نفط أوبك

قال مصدر لوكالة الإعلام الروسية اليوم الاثنين، إن السعودية وروسيا بينهما خلافات بشأن اتفاق محتمل بين منتجي نفط أوبك+ قد يخفف قيودا على الإمدادات اعتبارا من أبريل، وذلك قبل اجتماع المجموعة الأسبوع القادم.وبحسب مصادر، من المرجح أن تخفف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، قيودا على الإمدادات بعد أبريل نيسان نظرا لتعافي الأسعار.وقال المصدر لوكالة الإعلام الروسية "ثمة بعض المخاوف تجاه الرياض استنادا إلى حقيقة أن موقفها بشأن مصير الاتفاق لا يماثل موسكو... السعوديون سيصرون على إبقاء الإنتاج عند المستوي الحاليوسيدعون لنهج حذر في الاجتماع المقبل".ولم يوضح المصدر الموقف الروسي.