ضبط 3 سرقوا 14 ألف جنيه و«لابتوب» من شقة موجه تعليم بالقليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، في كشف غموض واقعة سرقة مبلغ 14 ألف جنيه، وجهاز "لابتوب"، من داخل منزل بدائرة قسم قها، وتبين أن وراء ارتكاب هذه الواقعة 3 أشخاص، وتحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على المتهمين وتولت النيابة التحقيق.و تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العقيد ناصر الجمال مأمور قسم قها، يفيد تلقيه بلاغا، من المدعو "ا. ا"، موجة بالتربية والتعليم، باكتشافه سرقة مبلغ 14 ألف جنيه وجهاز "لابتوب"، ووجود كسر بباب الشقةوتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "م ا"، و"م. ش"، و"م. م"، جيران المجنى عليه، وبعد تقنين الإجراءات واستأذن النيابة العامة تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقيامهم بكسر باب الشقة وسرقتها، وأرشدوا عن المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.