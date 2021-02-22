صبرى فواز ينضم إلى فريق «ولاد ناس»

انضم الفنان صبري فواز لفريق عمل مسلسل ماجد الكدوانى الجديد "ولاد ناس" والذى كان يحمل اسم "موضوع عائلى".وبدأ صبري فواز في تصوير مشاهده فى ديكور مستشفى مع بطل العمل، والعمل ينتمى لنوعية الـ 10 حلقات، وسيتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية التي سيتم تحديدها فيما بعد.مسلسل "ولاد ناس" بطولة النجم ماجد الكدواني ومن إخراج أحمد الجندى وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندى وسامح جمال وهو من إنتاج أحمد الجناينى، كما يظهر مجموعة كبيرة من النجوم كضيوف شرف فى العمل.على جانب آخر يواصل صبري فواز تصوير دوره في مسلسل "قصر النيل" للنجمة دينا الشربيني والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.حيث يكثف المخرج خالد مرعي ساعات تصوير العمل لتصل الي 18 ساعة يوميًا.مسلسل "قصر النيل" من بطولة دينا الشربيني وريهام عبد الغفور وصبري فواز وأحمد مجدي ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج خالد مرعي.