صرف 1.4 مليون جنيه منح لـ2754 عاملا غير منتظم بالمنيا

كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا بتعيين 583 شابًا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، بينهما 6 شباب من ذوي الإحتياجات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 1656 شابًا.كما تم استخراج 884 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة، وذلك خلال شهر يناير الماضي.وقال الوزير، إن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة لرعايتهم جتماعيًا وصحيًا، بواقع مليون و423 ألفًا و500 جنيه منح رعاية إجتماعية لـ2736 عاملًا، و39 ألفًا و367 جنيهًا رعاية صحية لـ18 عاملا من المسجلين بالوحدة والذي وصل عددهم لـ5025 عاملًا.