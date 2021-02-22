النمسا تسجل 1270 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بكورونا

سجلت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الاثنين، 1270 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.وقالت الوزارة - في بيان اليوم ـ إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 446 ألفا و644 حالة، وقد تعافى منها 421 ألفا و811 حالة، في حين توفي 8 آلاف و397 حالة.وأشارت إلى وجود 1309 حالات في المستشفيات، منهم 255 في العناية المركزة.وأوضحت أن العاصمة فيينا سجلت 260 إصابة جديدة، ولاية النمسا السفلى سجلت 290 حالة، بينما سجلت النمسا العليا 237 حالة، وستيريا 220 إصابة.