«إيفو»: تحسن في مناخ الأعمال بألمانيا رغم استمرار الإغلاق

تحسنت توقعات الشركات الألمانية في فبراير الجاري بشأن التطور الاقتصادي رغم استمرار قيود كورونا.فقد أعلن معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية اليوم الاثنين، أنه مقارنة بالشهر السابق، ارتفع مؤشر مناخ الأعمال 2.1 نقطة إلى92.4 نقطة، وهو أعلى مستوى يسجله المؤشر منذ أكتوبر الماضي.وكان يتوقع المحللون حدوث تحسن، ولكن على نحو طفيف إلى 90.5 نقطة.وقال رئيس المعهد، كليمنس فوست: "الاقتصاد الألماني قوي على الرغم من الإغلاق، ويرجع ذلك أساسا إلى النشاط الصناعي القوي"، مضيفا أن الشركات صنفت وضعها الحالي على أنه أفضل، وكذلك تحسنت آفاقها المستقبلية.وبحسب البيانات، ارتفع مناخ الأعمال في جميع القطاعات الاقتصادية التي شملها المؤشر، حتى في تجارة التجزئة، التي تضررت بشدة من قيود كورونا، تحسنت الأمور إلى حد ما.