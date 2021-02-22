«المصرية اللبنانية»: ضرورة تطوير مناهج التعليم الفني لإحياء الصناعة

أكد فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، على أهمية دور التعليم الفني في التطوير والنهوض بقطاع الصناعة، مطالبًا بضرورة الاهتمام وتطوير مناهج التعليم الفني لتأهيل الشباب.وأضاف حدرج أنه من الضروري غرس ثقافة الإنتاج والعمل لدى الشباب الصغير الذي يدرس ويتعلم وربط التعليم بالعمل، لكي يستطيع حب العمل والاتقان فيه، وذلك سيؤدي إلى النهوض بالقطاع الصناعي.وتابع نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أنه إذا أرادنا حل الأزمات والمشاكل التي تواجه الاقتصاد فعلينا أولا أن نعمل على إحياء وتطوير الصناعة، ويتم ذلك من خلال تطوير المناهج الفنية فضلًا عن تشجيع المشروعات في مختلف المجالات.