69% من أولياء الأمور بالهند يرغبون في إعادة فتح المدارس اعتبارا من أبريل

أظهر استطلاع للرأي تأييد ما لا يقل عن 69% من الآباء وأولياء الأمور بالهند لإعادة فتح المدارس مطلع أبريل القادم.وكشف الاستطلاع - الذي أجرته منصة (Localcircles) وشارك فيه أكثر من 19 ألفا من أولياء الأمور - أن 26 % فقط من العينة يوافقون على حصول أطفالهم على لقاح فيروس "كورونا" بحلول أبريل القادم، حال توافره.وأكد 69% من أولياء الأمور - الذين شملهم الاستطلاع - أنه بالنظر إلى الوضع لحالي لفيروس "كورونا"، يجب أن تبدأ المدارس في الهند مطلع أبريل 2021 أو بعد ذلك، حيث يخشى الكثيرون إرسال أطفالهم إلى المدرسة وسط تفشي الوباء.. علاوة على ذلك، يرى 23% منهم أنه يجب بدء العودة للمدارس من يناير القادم.وشدد 56% من أولياء الأمور على أنهم سينتظرون لمدة 3 أشهر أو أكثر لتقييم النتائج المتوصل إليها في الأبحاث والدراسات التي تجرى فيما يتعلق بانتشار الفيروس وآثاره الجانبية.