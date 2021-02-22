«الداخلية التونسية»: إنقاذ 103 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الإثنين، أن الوحدات البحرية التابعة للحرس الوطني بمدينة المهدية الساحلية، وإثر القيام بدورية مراقبة، أنقذت 103 مهاجرين غير شرعين من جنسيات مختلفة.وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن مركب المهاجرين كان قد تعرض لعطل إثر إبحارهم خلسة باتجاه إيطاليا انطلاقا من دول مغاربية مجاورة، مشيرة إلى أن النيابة العمومية التونسية اتخذت ما يتعين في شأنهم.