28 فبراير.. إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال لمدة 4 أيام

كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان، عن إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر" من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام، خلال الفترة من الأحد الموافق 28 فبراير حتى الأربعاء 3 مارس.وأكدت المصادر لـ "الدستور"، أنه سيتم تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في جميع محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن التطعيم سيتم من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين في جميع المناطق الريفية والحضرية بمحافظات الجمهورية، أما المدن يتم التطعيم بها بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة في المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، وذلك حتى الساعة الخامسة مساء.وأوضحت أنه سيتم وضع فرق ثابتة بجوار المساجد، والكنائس، والنوادي، والأسواق، ومحطات القطارات ومترو الأنفاق، ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة، لافتًا إلى أنه تم تدريب الأطقم الطبية وإعدادهم وتدريبهم بشكل جيد لتنفيذ الحمل مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وأكدت أن الوزارة قامت بالتنسيق لمشاركة وتعاون كافة قيادات المجتمع المحلي والهيئات الحكومية وغير الحكومية، لافتا إلي أنه سيتم متابعة أعمال الحملة يوميًا من الغرفة المركزية بالشئون الوقائية بالوزارة.وكانت وزارة الصحة ممثلة فى قطاع الطب الوقائي، قد أعلنت الأسبوع الماضى عن تعديل جدول التطعيمات الإجبارية للمواليد الجدد بداية من 22 فبراير 2021.وأكدت الوزارة خلال منشور جديد صادر من القطاع أنه سيتم تعديل جدول التطعيمات بإضافة جرعتين من تطعيم سولك المضاد لشلل الأطفال عند عمر ٢ و٦ شهور، إضافة إلى الجرعة الحالية عند 4 شهور أي حصول الطفل على 3 جرعات من تطعيم سولك لتحقيق حماية وفعالية أكبر.ووفّرت وزارة الصحة تطعيم شلل الأطفال فمويًا من خلال تطعيم (سابين) حتى أوصت منظمة الصحة العالمية 2016 بإضافة جرعة التطعيم بالحقن (سولك)، وتعطى للمواليد عند الشهر الرابع من الميلاد طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية وتم تطبيقه في مصر منذ يوليو 2018 وحاليًا تم التوسع في عدد الجرعات.وأكدت الوزارة أن تطعيم سولك عبارة عن لقاح يؤخذ في العضل للتحصين ضد مرض شلل الأطفال، يوفر حماية ضد 3 أنواع من فيروس شلل الأطفال.يذكر أنه تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال في مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات ولرفع المناعة بين الأطفال غير المصريين الوافدين من البلاد التي يتواجد بها سريان لفيروس شلل الأطفال، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.