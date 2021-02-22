«النقل العام»: حريصون على توفير الخدمات الصحية للعمال

أكد اللواء رزق علي مصطفى، رئيس هيئة النقل العام، حرص الهيئة على التواصل المستمر مع النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام، في إطار منظومة عمل متكاملة من أجل مصلحة العمال، وكذلك تقديم خدمات أكبر وأفضل للمواطنيين، موضحًا التعاون المستمر مع النقابة من أجل توفير الخدمات الصحية وغيرها لعمال الهيئة.جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة مع قيادات النقابة العامة العامة بمقر الهيئة، وذلك للمرة الثالثة على التوالي خلال الأسبوعين الماضيين، حيث حضر من قيادات النقابة، مجدي حسن رئيس النقابة العامة، وصبري عبد العظيم نائب أول رئيس النقابة، وعبدالله مصطفى عبد الله الأمين العام، وعطية عبد السلام الجندي مساعد الأمين العام، وسيد جمعة حسن أمين صندوق النقابة، وحمدي إسماعيل السيد مساعد أمين الصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة.وعرضت قيادات النقابة العامة على رئيس الهيئة، مطالب العمال المتمثلة في تحسين الرعاية الصحية، وحل أزمة نقص الأدوية في مستشفى النقل العام، وكذلك التأخير في العمليات،وغيرها من المطالب العاجلة الخاصة بتنظيم العمل، وعملية التطوير والنهوض بالهيئة كقطاع استراتيجي، حيث علق رئيس الهيئة موضحًا أن الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع والعاملين فيه، مشيرًا إلى أن الدولة خصصت مليار جنية لتغير نظام الوقود من سولار إلى غاز طبيعي في وسائل النقل العام، بما يعني تغير المحركات، ويجرى الآن تغيير 400 أتوبيس خلال عام 2021، وهذا يوكد اهتمام الدولة بالهيئة عكس ما يشاع من كلام غير مسئول من البعض.وأضاف رئيس الهيئة لقيادات النقابة العامة، بأن الهيئة لديها جميع الأدوية، بعد دخول نظام شراء العلاج الموحد من الدولة وفقا للمادة الفعالة وليس كما يريد أي عامل اسم معين، وصدرت تعليمات لتوضيح الصورة كاملة للعامل المريض، مطالبًا ممثلي العمال بالتقدم بأي شكوى في حال التأخير في إجراء العمليات، أو نقص الأدوية، وسيتم مواجهتها بحزم وسرعة.وحول نظام تغيير المهن، قال رئيس الهيئة، إن من يتضرر من اي مهنة عليه التوجه بتظلم وبحثه وفى حالة وجود أي مريض كتب له الاستشاري الرجوع لعمله الأصلي يتوجه بتقديم التقرير وسوف يتم تنفيذه.وعن أزمة خطاب تجديد الرخص المهنية للقيادة، أكد على أنه وجه التعليمات لرئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بإنهاء المشكلة وترك أمر تجديد الرخصة لكشف الطبي لقميسون المرور، وأن الهيئة تسلم لمن يريد خطابًا بأن هذا العامل مؤمن عليه فقط.وردًا على تساؤلات القيادات النقابية حول عملية التطوير والنهوض بالقطاع، أكد رئيس الهيئة بأن الهيئة لديها قطع غيار متوفرة بالمخازن وتم شراء قطع غيار جديدة قيمتها 15 مليون جنية خلال شهر يناير فقط لبعض الماركات خلاف التعاقد بـ150 مليون جنيه للسيارات المرسيدس خلال عام، وقال إن الهيئة تقوم الأن داخل ورش جسر السويس وورش نصر بعمل عمرة كاملة لأكثر من 912 أتوبيسا.