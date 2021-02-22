غدًا.. اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تعقد دورة استثنائية

تعقد اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، غدًا الثلاثاء، بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، دورة استثنائية عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة دولة الكويت، وبمشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء.وصرحت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، بأن الطابع الاستثنائي للدورة يعود إلى أن جدول الأعمال يقتصر على البنود ذات الأولوية أو ذات الطابع الإجرائي الاستعجالي، بحكم الظروف التي تفرضها الجائحة التي لا تزال تخيم بظلالها على عالمنا ويتعذر معها انعقاد أعمال الدورة حضوريا.ويتضمن مشروع جدول الأعمال مواصلة بحث سبل التصدي للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة، وسبل معالجة معضلة الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مقابر الأرقام.وسيتم خلال أعمال الدورة الاستثنائية أخذ العلم بنتائج اجتماع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان المنعقد بتاريخ 15 فبراير الحالي والمخصص للنظر في مقترح تعديل مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" إلى "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، علاوة على متابعة نتائج "الاجتماع المشترك لفريق الخبراء الحكوميين المعني بالخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان وفريق الخبراء الحكوميين المعني بالخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، المنعقد بتاريخ 10 فبراير الحالي والمخصص لتحديث مضامين الخطتين.وسوف ترفع التوصيات الصادرة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها الاستثنائية إلى الدورة القادمة (155) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري للنظر في اعتمادها.