بيطري المنوفية: تحصين 266 ألفا و600 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية التي أطلقتها وزارة الزراعة، مشيرا إلى أنه تم تحصين (266) ألفا و(627) رأس ماشية منذ بداية الحملة وحتى أمس الأحد، مؤكدا تقديم كافة أوجه التسهيلات والدعم للحفاظ على الثروة الحيوانية وخلق بيئة غذائية آمنة للمواطنين.حيث صرح الدكتور عادل عبدالمنعم مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، أن المديرية تقوم بمراقبة أسواق الماشية وتوعية المواطنين والمربين بأهمية التحصين ضد الأمراض الوبائية، مشيرًا إلى بأنه تم تحصين الأبقار والجاموس والأغنام على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة بنسبة 60% وجارى استمرار أعمال الحملة للوصول إلى المستهدف.ومن جانبه وجه محافظ المنوفية بتذليل كافة العقبات للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، وتوافر كافة الجرعات والتحصينات اللازمة لوقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات المواطنين، مؤكدا ضرورة تكثيف حملات التحصين للقضاء على مرض الحمى القلاعية لتعظيم موارد المحافظة واستغلالها الاستغلال الأمثل.