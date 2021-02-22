حبس مستريح الزيتون 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمرت نيابة الزيتون بحبس مستريح جمع ملايين الجنيهات من المواطنين بزعم توظيفها بتجارة الأدوية 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت مباحث الأموال العامة بسرعة إجراء التحريات.تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من 5 مواطنين، مقيمين بمحافظة القاهرة بقيام أحد الأشخاص بالنصب عليهم وتلقى مبالغ مالية منهم، بزعم استثمارها فى مجال تجارة الأدوية من خلال إحدى شركات تجارة الأدوية محل عمله، وإيهامهم بمنحهم أرباح كبيرة إلا أنه استولى على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون.وأسفرت تحريات الإدارة عن صحة الواقعة وقيام المتهم بتلقى مبالغ مالية من الشاكين وآخرين بلغت نحو 6 ملايين جنيه بغرض توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الأدوية مُقابل أرباح، والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية، ثم امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين، وقام بترك محل إقامته هربًا من مُطاردة ضحاياه.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وباشرت النيابة العامة التحقيقات.