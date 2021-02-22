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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبى يعلن دعمه لغينيا في مكافحة تفشي «إيبولا»

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:06 م
إيبولا
إيبولا
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أعلن مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي جانيز لينارتشيتش، دعم الاتحاد لغينيا في مكافحة تفشي فيروس "إيبولا".

وقال جانيز لينارتشيتش - في بيان نقلته صحف غينية، اليوم الاثنين - إن الاتحاد الأوروبي استجاب لطلب المساعدة المقدم من قبل الحكومة الغينية من خلال آلية الحماية المدنية، مؤكدا عزم الاتحاد مساعدة السلطات الغينية على احتواء هذا الفيروس الفتاك، وإظهار التضامن مع الشعب الغيني، كما فعل من قبل إبان تفشي هذا الوباء في الفترة من 2014-2016 في غينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وعبر المسؤول الأوروبي عن بالغ شكره وتقديره للجهود التي بذلتها فرنسا لتفعيل التضامن الأوروبي.

وأشار لينارتيتش إلى جاهزية الاتحاد الأوروبي لتقديم مساعدة إضافية من خلال أدواته الإنسانية الطارئة لتلبية احتياجات غينيا، والدول المجاورة مع الاستمرار في دعم النظام الصحي هناك.

يذكر أن وزارة الصحة الغينية أعلنت، الأسبوع الماضي، وفاة 3 أشخاص بفيروس إيبولا؛ وهي الحالات الأولى المؤكدة في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا منذ انتهاء التفشي السابق واسع النطاق في المنطقة عام 2016، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

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