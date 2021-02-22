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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط تتابع أعمال رفع كفاءة سوق الجملة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:06 م
محافظ دمياط
محافظ دمياط
حسام فهمي
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أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الاثنين، جولة تفقدية استهلتها بزيارة سوق الجملة بمنطقة شطا لمتابعة الأعمال التي تجري لرفع كفاءته وتطويره، وجاءت الزيارة بحضور المهندس محمد عسل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف، وحازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وجيهان حسين، مدير عام منطقة الأبنية التعليمية، ومديرى إدارة المركبات بديوان عام المحافظة،والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية.

و بحثت محافظ دمياط الموقف الخاص بشبكة الصرف الصحي بالسوق، تمهيدًا لربطه بخط الانحدار الذى تقوم بتنفيذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدة على الانتهاء من هذه الأعمال لاستكمال عمليات الرصف.

وفى سياق متصل تابعت المحافظ أعمال التطوير التي تجرى بالسوق من خلال هيئة الأبنية التعليمية كما تفقدت النماذج الخاصة برفع كفاءة دورات المياه وكذا المحلات بالمحيط الخارجي، ووجهت بإنشاء دورتي مياه للسيدات المترددات على السوق، وتنفيذ كافة أعمال التطوير وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا والمعايير الفنية والهندسية، كما تابعت عمليات الرصف بالبلاطات الخرسانية التى بدأت خلال الفترة الماضية.

وقد حرصت الدكتورة منال عوض على التواصل مع التجار بالسوق للتعرف على مشاكلهم ومطالبهم ومقترحاتهم التى جاء من بينها إنشاء جمعية لمجلس إدارة السوق، مؤكدة أن المحافظة حريصة على تلبية مطالبهم وتنفيذ مشروع متكامل لرفع كفاءة الباكيات ودورات المياه، وتنفيذ أعمال الرصف والإنارة وإنشاء غرفتين للأمن والتحكم مزودتين بأحدث الأجهزة.

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