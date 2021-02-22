تأجيل محاكمة المتهمين في «داعش أكتوبر» لـ 28 مارس

قررت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشريني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 5 متهمين بـ«خلية داعش أكتوبر»، لجلسة 28 مارسوجاء في أمر أنه في غضون الفترة من 2013 وحتى عام 2015، بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة أسس المتهم الأول جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.ووجه للمتهمين من الأول وحتى الرابع تهم السفر للخارج والالتحاق بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد، تتخذ من الإرهاب وسيلة لتعليم الفنون الحربية وسيلة لتحقيق أغراضها ف ارتكاب جرائم إرهابية التحق بجماعة داعش بدولة سوريا.