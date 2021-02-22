مقتل السفير الإيطالي في الكونغو إثر هجوم مسلح

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن مصادر دبلوماسية بمقتل السفير الإيطالي في الكونغو إثر هجوم مسلح.كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ذكرت في تقرير جديد عن جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن حياة ومستقبل أكثر من 3 ملايين طفل مشرد معرض للخطر فى جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث أجبرت الهجمات في شرق البلاد مجتمعات بأكملها على الفرار، قُتلت عائلات، بما في ذلك الأطفال.