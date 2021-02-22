وزير خارجية العراق والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يبحثان عددا من الموضوعات المشتركة

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف عددا من الموضوعات التي تعني بالعمل العربي المشترك.وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية - أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الاثنين - أن الوزير فؤاد حسين أكد خلال لقائه بالرياض مع نايف الحجرف على ضرورة تفعيل آليّات العمل المُشترَك مع مجلس التعاون؛ بما يعكس عمق العلاقات وما تنطوي عليه من مصالح مشتركة.وكان وزير الخارجية العراقي قد وصل صباح اليوم إلى المملكة العربيّة السعوديّة بناءً على دعوة من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.