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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

عالمة فلك للحوت في أول أيامه: احذر الإفراط في التساهل مع البشر

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:26 م
برج الحوت
برج الحوت
هويدا سعيد
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بدأ الآن أيام برج الحوت، الذي يصادف شهر الحب شهر "فبراير"، وأصحاب هذا البرج يتميزن بطبية القلب والارتقاء في التعامل مع الغير.

ونرصد في السطور التالية توقعات برج الحوت خلال 2021 من الناحية العاطفية والناحية الصحية والعمالية بحسب خبيرة الأبراج والفلك ندى عادل.

توقعات برج الحوت على الصعيد العاطفي 2021
سيكون هذا العام عامًا رائعًا بالنسبة إلى برج الحوت من حيث الزواج أو الحب حيث سيسود الحب والرومانسية، سيكون الشريك مخلصًا وملتزمًا سيكون العزاب راضين بإيجاد شريك مناسب كما سوف يستقر أولئك المرتبطون في جو مريح مع الشريك، ولكن سوف يوجة بعد أشخاص الحوت بعد التوتر في العلاقات العاطفية من حين إلي أخر ولكن سوف تنتهي بالرضا للطرفيين.

توقعات برج الحوت على الصعيد المهني للعام 2021
سوف يتمع برج الحوت خلال هذا العام بالتوفق بشكل كبير في الحياة المهنة، وبالتالي ستستمر في أعمالك الروتينية قد تحدث مشاكل عرضية، سيكون الوقت مناسبًا للتخطيط لمستقبلك المهني.

توقعات برج الحوت على الصعيد الصحي للعام 2021
سوف يتمتع أصحاب برح الحوت بصحة جيدة ستكون منيعة ضد أي نوع من الأمراض في هذه الأيام، إلا أن المريخ قد يثبط مستويات الطاقة ويجعلك بطيئة ولديك مجهود البدني من حين لآخر، ولكن احذر بعد ذلك من النفقات غير المرغوب فيها والإفراط في التساهل.

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