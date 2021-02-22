رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المكملات الغذائية المغشوشة بالدقهلية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:59 م
ضبط مصنع غير مرخص
ضبط مصنع غير مرخص
عمرو الحوتى
طباعة
أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ٱنه لن يسمح بالفساد خاصة في المخابز والأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات، حيث ضبطت الحملات المشتركة للتموين مع جهاز حماية المستهلك والتفتيش الصيدلي مصنعا غير مرخص لتعبئة المكملات الغذائية المغشوشة وضبط كميات كبيرة من المواد الخام والتحفظ عليها، كما ضبطت الحملات كمية قدرها 6750 كيلو جرام من زيت النخيل مجهول المصدر باحدي سيارات النقل.

وقرر المحافظ إحالة جميع المحاضر المحررة إلى النيابة العامة لأعمال شئونها، حيث جاءت تصريحات وقرارات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين  بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية والتي قامت بتحرير المحاضر اللازمة ضد مصنع تعبئة المكملات غذائيه غير المرخصة.

وأضاف وكيل الوزارة أنه يتم تعبئة جيلي بطعم الفواكه داخل عبوات باعتبارها مكملات غذائية  ويقوم بتعبئة شيكولاته مجهولة المصدر داخل برطمان على أنها مكملات غذائية.

وأشار إلى أنه تم التحفظ على عدد 2300 كارتونة جيلي بطعم الفواكه زنة الكرتونة 4 كجم بإجمالي وزن 9200 كيلو جرام وعلي عدد 400 كرتونة من منتج الجيلي مدون على العبوة Biovita  بداخل كل كرتونة 12 برطمان بإجمالي 4800 برطمان وكذا عدد 54 كرتونة  شيكولاتة غير مدون عليهما اي بيانات زنة الكرتونة 15 كجم بإجمالي عدد 810 كيلو جرام وأيضا عدد  30 كرتونة بداخل كل كرتونة 2000 كيس من مشروب الشيكولاتة بإجمالي عدد 60 ألف كيس.

وأضاف أنه تم سحب عينات من جميع المضبوطات للتعامل معها وأن تلك المخالفات تقع تحت طائلة قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والقانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن التصدي لمكافحة الغش والتدليس.

ومن ناحية أخرى تم ضبط 6750 كيلو جرام من زيت النخيل مجهول المصدر ومحملة على سيارة بدون اوراق ثبوتية لبيان مصدرها وتم اتخاذ الازم حيال ذلك هذا.

وقد كلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة التموين لمتابعة تصرفات النيابة فى الوقائع المشار إليها، وأكد  على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

موضوعات متعلقة

تردد قناه مكسبي سبورت.. وحقيقة نقلها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

وزارة العدل: لم يتم إلغاء دعوى «صحة التوقيع»

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2021 للمعلمين

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

الصور

image description

2.8 مليون جنيه لسيارات كسح المياه بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال رفع كفاءة سوق الجملة

image description

بسبب سوء الأحوال الجوية.. محافظ أسيوط يوجه برفع درجة الاستعداد

image description

جامعة أسيوط: بحث إنشاء وحدات متخصصة لمحو أمية كبار السن

image description

رئيس ميناء دمياط: نعمل على تعزيز موقف مصر كمركز إقليمي للغاز

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لهتك عرض طفلة 3 سنوات في الجيزة

«الرى» تحذر من أمطار غزيرة غدًا (خريطة)

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

تحذير وتعليمات لثلاثى الهجوم.. تفاصيل جلسة موسيمانى مع لاعبى الأهلى

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تردد قناه مكسبي سبورت.. وحقيقة نقلها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

رابط حجز موعد في السجل التجاري وكيفية التسجيل في الخدمة

المركز الثقافي الروسي ينظم احتفالية للإذاعي شفيع شلبي الأربعاء

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2021 | المواعيد كاملة

أيام زمان

«هموت زى أمى بالسرطان».. أيام الفزع فى حياة هند رستم

«أخبروها أننى سهرت مع طليقها».. اعترافات هند رستم عن حربها مع تحية كاريوكا

اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

«كنت هستسلم للشيطان».. اعترافات برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
الصراع في رواية ستائر شفافة
---
المجلات الثقافية.. الرسالة والأزمة
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كُتّاب مصر «2»
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
المزيد

الثقافة

«المصرية الروسية للثقافة والعلوم» تصدر «مختارات من الشعر الروسي»

إيمان سند: أحب الحزن حينما يأتيني تنويريًا.. والجائزة تشجع الكاتب

تكريم المخرج شفيع شلبي بالمركز الثقافي الروسي الأربعاء القادم

«بيتر ارلنفاين» ضيف «فرح الرقص» بجيزويت الإسكندرية