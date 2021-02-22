ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المكملات الغذائية المغشوشة بالدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ٱنه لن يسمح بالفساد خاصة في المخابز والأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات، حيث ضبطت الحملات المشتركة للتموين مع جهاز حماية المستهلك والتفتيش الصيدلي مصنعا غير مرخص لتعبئة المكملات الغذائية المغشوشة وضبط كميات كبيرة من المواد الخام والتحفظ عليها، كما ضبطت الحملات كمية قدرها 6750 كيلو جرام من زيت النخيل مجهول المصدر باحدي سيارات النقل.وقرر المحافظ إحالة جميع المحاضر المحررة إلى النيابة العامة لأعمال شئونها، حيث جاءت تصريحات وقرارات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية والتي قامت بتحرير المحاضر اللازمة ضد مصنع تعبئة المكملات غذائيه غير المرخصة.وأضاف وكيل الوزارة أنه يتم تعبئة جيلي بطعم الفواكه داخل عبوات باعتبارها مكملات غذائية ويقوم بتعبئة شيكولاته مجهولة المصدر داخل برطمان على أنها مكملات غذائية.وأشار إلى أنه تم التحفظ على عدد 2300 كارتونة جيلي بطعم الفواكه زنة الكرتونة 4 كجم بإجمالي وزن 9200 كيلو جرام وعلي عدد 400 كرتونة من منتج الجيلي مدون على العبوة Biovita بداخل كل كرتونة 12 برطمان بإجمالي 4800 برطمان وكذا عدد 54 كرتونة شيكولاتة غير مدون عليهما اي بيانات زنة الكرتونة 15 كجم بإجمالي عدد 810 كيلو جرام وأيضا عدد 30 كرتونة بداخل كل كرتونة 2000 كيس من مشروب الشيكولاتة بإجمالي عدد 60 ألف كيس.وأضاف أنه تم سحب عينات من جميع المضبوطات للتعامل معها وأن تلك المخالفات تقع تحت طائلة قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والقانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن التصدي لمكافحة الغش والتدليس.ومن ناحية أخرى تم ضبط 6750 كيلو جرام من زيت النخيل مجهول المصدر ومحملة على سيارة بدون اوراق ثبوتية لبيان مصدرها وتم اتخاذ الازم حيال ذلك هذا.وقد كلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة التموين لمتابعة تصرفات النيابة فى الوقائع المشار إليها، وأكد على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.