وزيرة التضامن تجتمع مع ممثلي الجمعيات الأهلية ببورسعيد

عقدت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، اجتماعًا، اليوم الاثنين، مع ممثلي الجمعيات الأهلية، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد، وتطرق اللقاء لسبل تفعيل دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في خدمة المجتمع، ودورها في المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".وعرض ممثلو الجمعيات الأهلية جهودهم خلال الفترة الماضية في خدمة المجتمع، والمساعدات المادية والعينية المقدمة للأسر الأولى بالرعاية.وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد استقبل وزيرة التضامن الاجتماعي، فور وصولها لديوان عام المحافظة، لعقد اجتماع مغلق بينهما لمناقشة عدد من الموضوعات أبرزها تفعيل دور الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد من المشروعات الاجتماعية.ومن المنتظر أن تتضمن زيارة وزير التضامن الاجتماعي، تفقد مساكن الأمل ومركز العزيمة في مدينة بورفؤاد، بالإضافة لزيارة جامعة بورسعيد لافتتاح وحدة التضامن الاجتماعي، ثم تفقد مساكن فاطمة الزهراء ومساكن اللبانة بمحافظة بورسعيد.