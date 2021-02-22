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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفر ووصول 9 آلاف راكب بمطار شرم الشيخ اليوم

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:59 م
مطار شرم الشيخ
مطار شرم الشيخ
محمود السعدي
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تشهد صالات السفر والوصول الدولية والداخلية بمطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الإثنين، سفر ووصول 50 رحلة سياحية داخلية ودولية، تابعة لمختلف شركات الطيران المصرية والأوروبية، لنقل حوالي 9 آلاف راكب بمختلف الجنسيات.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارتي السياحة والطيران المدني، على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم.

من جانبها، تواصل السلطات المختصة بمطار شرم الشيخ الدولي، تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية، والوقائية المتبعة بكل الرحلات بمرحلتي السفر والوصول، وذلك وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي"الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعالمين بالمطارات.

وكان مطار شرم الشيخ الدولي، قد حصل على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن التي يمنحها مجلس المطارات الدولي ACI ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات AHA، بما يضمن توفير رحلات آمنة لجميع المسافرين، وبما يتوافق مع المعايير الدولية وضوابط السلامة والصحة المهنية، التي وضعها كل من مجلس المطارات الدولي ACI والمنظمة الدولية للطيران المدني ICAO.

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