«الرى» تحذر من أمطار غزيرة غدًا (خريطة)

كشفت نماذج التنبؤ بالأمطار بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، عن سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى، اليوم الإثنين.ويشهد غدا الثلاثاء، سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وخليج السويس وتقل شدتها على محافظات الوجه البحرى وجنوب سيناء والقاهرة وشمال الصعيد.كما تسقط أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء، الأربعاء.وطالبت وزارة الموارد المائية والرى بضرورة توخى أعلى درجات الحذر والحيطة وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار الغزيرة على مناطق السواحل الشمالية وسيناء وخليج السويس.كما تم رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات لمتابعة معدلات سقوط الأمطار والتى تصل إلى حد السيول فى بعض المناطق، مع تشكيل غرف عمليات على مستوى إدارات الري والصرف بجميع المحافظات، متصلة بغرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة حالة الرى والصرف على مدار الساعة، وتشكيل لجان على مستوى مديري العموم والمفتشين لضمان اتخاذ إجراءات التأمين ومتابعة مناسيب المياه.