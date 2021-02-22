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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القباج والغضبان يشهدان عرضًا لأعمال مؤسسة مشكاة نور في بورسعيد

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:56 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
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شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عرضًا تقديميا لجهود وأعمال مؤسسة مشكاة نور في بورسعيد.

ونفذت مؤسسة مشكاة نور عددًا من الأعمال في محافظة بورسعيد منها تطوير مساكن اللبانة والمعهد الفني التجاري، وتنفيذها كشك أخلاق من خلال تحويل السلوك العشوائي لسلوك منضبط في عدد من المناطق.

كما اطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي على جهود مؤسسة كابسي في بورسعيد، وتنفيذها عددًا من الأعمال وتوزيعها مساعدات لما يقرب من ٣ آلاف أسرة في المحافظة.

وأثنت وزيرة التضامن الاجتماعي على جهود وأعمال مؤسسة مشكاة نور ومساهمتها في تغيير وجه محافظة بورسعيد للأفضل، كما أثنت كذلك على جهود مؤسسة كابسي لجهودها العديدة في المحافظة، مؤكدة أن وزارة التضامن تسعد بالتعاون مع القطاع الخاص في كافة برامجها وأنشطتها.

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