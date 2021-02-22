ماليزيا: تسجيل الحصول على لقاح كورونا يظل مفتوحا حتى تطعيم 80% من السكان

أعلن وزیر منسق برنامج التطعیم الوطني المالیزي خیري جمال الدین، أن التسجیل للحصول على اللقاح المضاد لفیروس كورونا المستجد في مالیزیا یظل مفتوحًا حتى یتحقق مستھدفاته المتمثلة في تطعیم 80% من السكان المالیزیین.وقال خیري - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (برناما) الماليزية - إن "التسجیل سیظل مفتوحا حتى نصل إلى ھدفنا، وھو أن یتلقى حقنة التطعیم نحو70-80 % من إجمالي عدد سكان مالیزیا ".وحول وضع اللقاحات الأخرى التي ستقبلھا البلاد، أوضح خیري أن الوكالة الوطنیة لتنظیم الأدویة تبذل قصارى جھدھا للحصول على معلومات إضافیة عن اللقاحات قبل منح الموافقة النھائیة علیھا.من جھته، قال المدیر العام للصحة المالیزیة نور ھشام عبد الله، إن وزارة الصحة حددت عدة طرق لاستقبال كافة المسجلین من المواطنین والمقیمین وحسب فئاتھم المحددة لضمان حصولھم على التطعیم.