«بيتر ارلنفاين» ضيف «فرح الرقص» بجيزويت الإسكندرية

ينظم مركز الجيزويت الثقافي فعالية "فرح الرقص" وهي ورشة تعبير حركي مع مدرب الرقص الألماني بيتر ارلنفاين، وذلك مساء غد الثلاثاء في تمام الخامسة والنصف مساء بمقر جيزويت الإسكندرية.فرح الرقص تشمل (إيقاع ارتجال الحركة ) وتعتمد هذه الورشة على تطوير مبادئ أساسية في الحركة الجسدية من خلال توعية للمساحة، الايقاع، ورقصات فردية وجماعية. سيكون في الورشة موسيقى من ثقافات مختلفة من العالم والتي ستصاحب الحركة.الورشة باللغة الانجليزية تدار الورشة على مدار 16 لقاءات وتنتهي في الثلاثاء 23 مارس والخميس 25 مارس، من الساعة 5.30 إلى 7.30 مساءً، لا تشترط خبرة سابقة في مجال الرقص.