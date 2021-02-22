ماليزيا تسجل 2192 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الاثنين، تسجيل 2192 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال مدير عام وزارة الصحة الماليزية نور هشام عبد الله - وفقا لما ذكرته صحيفة "مالاي ميل" الماليزية - إنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة في ماليزيا إلى 285 ألفا و761 حالة، من بينها 32 ألفا و76 حالة نشطة.وأضاف المسؤول الماليزي أنه تم كذلك تسجيل 6 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بداية الجائحة في ماليزيا إلى ألف و62 حالة.. فيما تعافى 3414 مريضا من الفيروس خلال الساعات السابقة؛ ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 252 ألفا و623 حالة.