أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية
الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:53 م
نرمين محمود الدهانطباعة
تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "الدستور " قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الاثنين وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 3.5 جنيه
- البطاطس بـ 3.25 جنيه
- البصل الأبيض بـ 5 جنيهات
- البصل الأحمر 6 جنيهات
- الكوسة 6 جنيهات
- الجزر 5.5 جنيه
- الخيار 6 جنيهات
- الباذنجان الرومى بـ 3.5 جنيها
- الفلفل الرومى بـ 6.5 جنيه
- الباذنجان الأبيض 7 جنيهات
- الفلفل البلدى بـ 5 جنيهات
- الفلفل الرومى 6.5 جنيه
- الفلفل الألوان 10 جنيهات
- الليمون 15 جنيها
- الفاصوليا الخضراء 13 جنيها
- التفاح السكرى 25 جنيها
- كانتلوب "أناناس" بـ 8 جنيهات
- اليوسفى 7.5 جنيه
- الجوافة 7 جنيهات
- الموز البلدى 8 جنيهات
- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها
- التفاح الإيطالى 18 جنيها
- البسلة 5 جنيهات
- البرتقال بسرة 7 جنيهات
وينشر "الدستور " قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الاثنين وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 3.5 جنيه
- البطاطس بـ 3.25 جنيه
- البصل الأبيض بـ 5 جنيهات
- البصل الأحمر 6 جنيهات
- الكوسة 6 جنيهات
- الجزر 5.5 جنيه
- الخيار 6 جنيهات
- الباذنجان الرومى بـ 3.5 جنيها
- الفلفل الرومى بـ 6.5 جنيه
- الباذنجان الأبيض 7 جنيهات
- الفلفل البلدى بـ 5 جنيهات
- الفلفل الرومى 6.5 جنيه
- الفلفل الألوان 10 جنيهات
- الليمون 15 جنيها
- الفاصوليا الخضراء 13 جنيها
- التفاح السكرى 25 جنيها
- كانتلوب "أناناس" بـ 8 جنيهات
- اليوسفى 7.5 جنيه
- الجوافة 7 جنيهات
- الموز البلدى 8 جنيهات
- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها
- التفاح الإيطالى 18 جنيها
- البسلة 5 جنيهات
- البرتقال بسرة 7 جنيهات