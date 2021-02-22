أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.وينشر "الدستور " قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الاثنين وجاءت كالتالى:‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه- البطاطس بـ 3.25 جنيه- البصل الأبيض بـ 5 جنيهات- البصل الأحمر 6 جنيهات- الكوسة 6 جنيهات- الجزر 5.5 جنيه- الخيار 6 جنيهات‏‎- الباذنجان الرومى بـ 3.5 جنيها- الفلفل الرومى بـ 6.5 جنيه- الباذنجان الأبيض 7 جنيهات‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 جنيهات- الفلفل الرومى 6.5 جنيه- الفلفل الألوان 10 جنيهات- الليمون 15 جنيها- الفاصوليا الخضراء 13 جنيها- التفاح السكرى 25 جنيها‏‎‏‎- كانتلوب "أناناس" بـ 8 جنيهات- اليوسفى 7.5 جنيه- الجوافة 7 جنيهات‏‎‏‎- الموز البلدى 8 جنيهات‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها‏- التفاح الإيطالى 18 جنيها- البسلة 5 جنيهات- البرتقال بسرة 7 جنيهات