الإعدام لاثنين والمؤبد لـ 3 شنقوا سائقا بالبحيرة

أصدرت محكمة جنايات دمنهور، اليوم الإثنين، حكما الإعدام شنقًا علي كل من "هـ. ش. ع"، و" ح. ع. ا" في قضية شنق سائق بإحدى قري مركز الدوار بمحافظة البحيرة.وكما قضت هيئة المحكمة، بالسجن المشدد 15 عامًا لكل من "ع.م.ا"، و"م. ا. م"، و"إ. م. إ"، ومصادرة الهواتف المحمولة، والعباءة، والنقاب، والشريط القماشي المضبوطين، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.صدر الحكم برئاسة السيد المستشار أشرف عبد اللطيف بهجات داود، وعضوية المستشارين الحسن نجم الدين الكردي، وأحمد توفيق شحاتة، وأمانة سر مصطفى قاسم.و كشفت مباحث البحيرة بالاشتراك مع فرع الأمن العام ومباحث مركز كفر الدوار، لغز العثور على جثة سائق مشنوقا داخل سيارته وملقاة بأحد المصارف بجوار الطريق الزراعي بمركز كفر الدوار، وتبين قيام الزوجة وعشيقها باستدراجه وشنقه وإلقاء الجثة بالسيارة بالمكان المعثور عليه، حتى يوهما رجال الشرطة بأن الحادث قضاء وقدر، وارتدى العشيق ملابس سيدات ونقاب وطلب منه توصيلهما لبلدتهما بمركز أبو حمص، حتى يخلوا لهما الجو.ووجدت المباحث جرحا فى رقبة الزوج المجنى عليه، ما قاد ضباط المباحث لكشف الجريمة البشعة وتمكنوا من جمع خيوطها وألقوا القبض على الزوجة وعشيقها وبمواجهتهما أعترفا بتفاصيل الجريمة والاستعانة بإثنين من أصدقاء العشيق لمساعدته فى الإيقاع بالزوج القتيل واقتياده لمكان الحادث.وترجع أحداث الواقعة حينما تلقي مدير أمن البحيرة، بلاغا من العميد عمرو الطنيخي، مأمور مركز كفر الدوار بالعثور على جثة " ش.ا.ج" 28 عامًا، سائق ومقيم النشو البحرى مركز كفر الدوار داخل السيارة رقم 9181 ملاكى البحيرة، مملوكة للمجنى عليه، متوقفة على حافة مصرف أمام محولات كهرباء جنوب كفر الدوار على الطريق الزراعى فى الاتجاه للقاهرة.وانتقلت القيادات الأمنية بمركز كفر الدوار وعثر بداخل السيارة على حافظة المجنى عليه وبداخلها بطاقة تحقيق شخصية ورخصتى القيادة والتسيير وبمناظرة الجثة تبين للعميد عبد القوى عمرو، رئيس فرع البحث الجنائي، والرائد محمود قاسي، رئيس مباحث مركز كفر الدوار وجود أثار جرح بعنق المجنى عليه، وتم إخطار النيابة، وانتقل المستشار محمد ضياء مدير نيابة مركز كفر الدوار، وأمر باستدعاء أحد الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه والذى أكد وجود شبهة جنائية.و تم تشكيل فرق بحث بالتنسيق مع فرع الأمن العام والأمن الوطنى لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه، وبفحص علاقات وخلافات المجنى عليه تبين وجود علاقة غير شرعية بين زوجته"م.ع " 23 عامًا، سائق يدعى "هـ.م " 37 عامًا ويقيم بنفس القرية منذ حوالى عام.وأضافت التحريات قيام الزوجة بالاتفاق مع عشيقها على استدراج المجنى عليه والتخلص منه بالقتل والاستعانة فى ذلك بـ2 من أصدقاء الزوج أحدهما يدعى " ع" 21 عامًا، عاطل، و"ح" مقيم وادى النطرون، وبعد استئذان النيابة العامة تمكن ضباط المباحث من القبض على المتهمين وبمواجهتهم بتحريات المباحث اعترفوا بارتكاب الجريمة وأرشدوا عن الحبل المستخدم فى الحادث، فأمر المستشار أيمن عبد الهادي المحامى العام لنيابات شمال دمنهور بحبسهم على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة مركز كفر الدوار برئاسة المستشار محمد ضياء.