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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الفنان الشاب محمد العريف صديق محمد رمضان في مسلسل «موسى»

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:51 م
محمد العريف مع محمد
محمد العريف مع محمد رمضان
دعاء عبد المقصود
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يشارك الفنان الشاب محمد العريف في مسلسل "موسى" الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، وهو من إخراج محمد سلامة، وتأليف ناصر عبد الرحمن.

ويجسد محمد العريف شخصية صعيدية خلال أحداث مسلسل "موسى" ويجمعه عدد من المشاهد ببطل العمل الفنان محمد رمضان.

ويواصل أبطال مسلسل "موسى" تصوير مشاهد العمل بشكل يومي وعدد ساعات تصوير مكثفة للانتهاء من العمل قبل حلول شهر رمضان المقبل.

وانتهى فريق عمل مسلسل "موسى" من تصوير عدد كبير من المشاهد فى الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامى، وذلك بعد تصوير عدد من المشاهد داخل القرية الفرعونية بشارع البحر الأعظم.

مسلسل موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.

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