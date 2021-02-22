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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يدعو المصريين للتبرع لـ«تحيا مصر» لتنفيذ «حياة كريمة»

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:50 م
النائب محمود قاسم
النائب محمود قاسم
كريمة أبو زيد - السيد السعدنى
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ثمن النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، سرعة استجابة الحكومة لرغبات عدد من رجال الأعمال والمستثمرين ومطالبتهم بفتح باب التبرع، للمساهمة في المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، الذي يتم تنفيذه ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" بفتح حساب يحمل رقم (4001048009)، باسم صندوق "تحيا مصر- تطوير 1500 قرية"، لتلقي كافة التبرعات الموجهة لهذا المشروع القومي الكبير.

ووصف قاسم، في بيان، فكرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء صندوق "تحيا مصر" بأنها عبقرية وغير مسبوقة فى تاريخ مصر، مشيدًا بالدور الكبير والحيوى لمؤسسة تحيا مصر فى تلبية وحل العديد من المشكلات التى تواجه الشعب المصرى، حيث كان هذا الصندوق سندًا لكل من يلجأ اليه.

وناشد النائب جميع المصريين من رجال الأعمال والاستثمار والمال والأثرياء والقادرين وغيرهم بالتبرع لصالح المبادرة الرئاسية التاريخية "حياة كريمة"، والتى تغير وجه الحياة داخل جميع القرى على مستوى الجمهورية وسوف تحقق مستوى معيشي أفضل لأهالينا في القرى والريف المصرى.

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