حزب القوات اللبناني يطالب بالسماح للقطاع الخاص باستيراد لقاحات كورونا

طالب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، بالسماح للقطاع الخاص اللبناني، باستيراد اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، بما يساهم في تحصين المجتمع في مواجهة الوباء.وقال جعجع - في تصريح اليوم الاثنين - إن الاستمرار في حصر تقديم اللقاح بمعرفة وزارة الصحة اللبنانية، سيجعل من الوصول إلى المناعة المجتمعية المطلوبة أمرا يستغرق أكثر من سنة ونصف السنة على أقل تقدير، في الوقت الذي لم يعد لبنان يتحمل المزيد من الضحايا والإصابات بالوباء.وأشار إلى أنه في ظل الانهيار الاقتصادي الذي يعاني منه لبنان، والاحتياج إلى إعادة تحريك الاقتصاد من جديد، فإن الوضع يتطلب أن تقوم وزارة الصحة بالسماح للقطاع الخاص باستيراد اللقاحات وفقا للشروط العلمية المقررة.. مشددا على أنه من دون مشاركة القطاع الخاص فهذا يعني المزيد من فقدان الأهل والأحباء وتعريض اللبنانيين إلى مزيد من الإصابات إلى جانب الخسائر الاقتصادية.