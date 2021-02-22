تاريخ قاهرة المعز فى صالون «مصر المبدعة» بالأوبرا

ضمن فعاليات النشاط الثقافى والفكرى الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر يعقد صالون مصر المبدعة أمسية تحت عنوان قاهرة المعز وذلك فى السابعة مساء الاربعاء 24 فبراير على المسرح الصغير بمشاركة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز ويقدمها الشاعر محمد بهجت ويتخللها فقرات غنائية لكل من ماهر محمود، آلاء الشربينى والموهبة الصغيرة مايا ناصف.يتناول الحوار ملامح من تاريخ القاهرة التى اطلق عليها جوهرة الشرق كما يستعرض العديد من المراحل التى مرت بها وأهم المعالم التى تميزها.