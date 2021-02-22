المفكر خزعل الماجدي ضيف مؤسسة جلجامش الثقافية عبر زوم

تنظم مؤسسة جلجامش الثقافية محاضرة بعنوان "علم وفلسفة وتاريخ ومقارنة الأديان.. حدود الفروقات والتشابهات فيما بينها" ويحاضر فيها الدكتور خزعل الماجدي يوم السبت 27 مارس في تمام التاسعة مساءً عبر تطبيق زوم.تنطلق المحاضرة من فكرة أنه "طالما التبس التفريق بين علم الأديان وفلسفة الأديان وتأريخ الأديان، ولطالما كان يتمّ استعمال أحد هذه المصطلحات الأربعة واحدة في مكان الأخرى، في هذه المحاضرة سيتم التفريق بين هذه الحقول الأربعة في حقول الدراسات العلمية للأديان وستتّضح الفروقات والتشابهات بينها بشروحات وجداول واضحة ودقيقة". وسيقدّم المحاضر نبذة عن كلّ منها وعن علماء كلّ حقلٍّ على حدة.المحاضر الدكتور خزعل الماجدي أكاديمي وباحث في علوم وتاريخ الأديان والحضارات والأساطير، كاتب مسرحي وشاعر. حاصل على شهادة الدكتوراة في التاريخ القديم من معهد التاريخ العربي والتراث العلمي للدراسات العليا عام 1996. عمل في الإذاعة والتلفزيون والمجلات والصحف العراقية واتحاد الادباء والكتاب ودائرة السينما والمسرح بين الاعوام "1973-1998" ثم عمل أستاذًا جامعيًا في جامعة درنة في ليبيا "1998-2003" وفي هولندا حاضر في جامعة لايدن وعمل في عدد من الجامعات المفتوحة في أوربا، يقيم حاليًا في هولندا. أصدر 90 كتابًا. وترجمت له 7 كتب باللغات الإنكليزية والفرنسية والرومانية والفارسية والكردية.في حقل تاريخ الحضارات والأديان والمثولوجيا صدر له "55 كتابا"، منها (علم الأديان، حضارات ما قبل التاريخ، الحضارة السومرية، الحضارة المصرية،الحضارة الهندية، متون سومر، المعتقدات الكنعانية، تأريخ القدس القديم، المعتقدات الآمورية، المعتقدات الآرامية،الدين المصري، آلهة شام، المندالا المثولوجية، مثولوجيا الخلود، بخور الآلهة، إنجيل سومر، الحضارة البابلية، الحضارة الآشورية.. وغيرها).في حقل الشعر صدر له "28 مجموعة شعرية" منشورة في 7 مجلدات، منها ( يقظة دلمون، أناشيد اسرافيل، خزائيل، أحزان السنة العراقية، تقلّب الجمر وتتهيّج، حية ودرج، عكازة رامبو، 2000 قصيرة.. وغيرها ) وله كتاب نظري شامل عن الشعر بعنوان (العقل الشعريّ).في حقل المسرح صدر له 10 كتبٍ منها "35 مسرحية منشورة في مجلدين" نشرا في المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت في (2010 و2012 ) وعرض منها في مسارح الوطن العربي والعالم 22 مسرحية منها ( عزلة في الكرستال، هاملت بلا هاملت، سيدرا، حفلة الماس، موسيقى صفراء.. وغيرها )، وله كتب في المسرح منها (المسرح المفتوح، مسرح الصورة وغيرها).له دراسات وبحوث في الحقول الفكرية والإبداعية المذكورة أعلاه والمنشورة في مجلاّت علمية محكّمة وعامة، شارك بها في مؤتمرات عربية ودولية، وحصل على شهادات تدريبية وتكريمية في حقول التاريخ والحضارة والثقافة والاعلام والفنون. له أكثر من ستين محاضرة فكرية وثقافية في أوربا وكندا ومشيغان والعالم العربي في السنوات العشر الأخيرة، بعضها مسجّل ومتاح في قناته الخاصة في اليوتيوب.عضو اتحاد الأدباء والكتاب في العراق واتحاد الكتاب العرب واتحاد المسرحيين العراقيين ونقابة الصحفيين العراقيين واتحاد المؤرخين العرب وعضو أكاديمية شرق غرب الرومانية، وكان يشغل مديرًا للمركز العراقي لحوار الحضارات والأديان في بغداد مابين 2004-2006.