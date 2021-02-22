رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة تطالب جيش ميانمار بوقف قمع المتظاهرين وإطلاق سراح المعتقلين

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:47 م
ميانمار قمع المتظاهرين
ميانمار قمع المتظاهرين
أ ش أ
طباعة
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، جيش ميانمار، الذي استولى على السلطة قبل 3 أسابيع، لوقف قمع المتظاهرين وإطلاق سراح مئات المعتقلين.

وقال جوتيريش، خلال كلمته بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف وفقا لراديو (فرنسا الدولي) اليوم الإثنين: "نحن نرى تقويضا للديمقراطية واستخداما للقوة الوحشية والاعتقالات التعسفية والقمع بكل أشكاله، وهجوما على المجتمع المدني، هناك انتهاكات خطيرة ضد الأقليات بدون محاسبة، بما في ذلك ما يسمى بحق التطهير العرقي لطائفة الروهينجا".

ودعا جوتيريش جيش ميانمار لوقف أعمال القمع فورًا وإطلاق سراح المعتقلين، وإنهاء العنف، واحترام حقوق الإنسان، واحترام إرادة الشعب التي عبر عنها خلال الانتخابات الأخيرة.

موضوعات متعلقة

أكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 22-2-2021

تحذير وتعليمات لثلاثى الهجوم.. تفاصيل جلسة موسيمانى مع لاعبى الأهلى

الصور

image description

2.8 مليون جنيه لسيارات كسح المياه بدمياط

image description

بسبب سوء الأحوال الجوية.. محافظ أسيوط يوجه برفع درجة الاستعداد

image description

جامعة أسيوط: بحث إنشاء وحدات متخصصة لمحو أمية كبار السن

image description

رئيس ميناء دمياط: نعمل على تعزيز موقف مصر كمركز إقليمي للغاز

image description

محافظ أسيوط يستعرض ملامح مشروعات مبادرة تطوير الريف المصرى

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لهتك عرض طفلة 3 سنوات في الجيزة

تحذير وتعليمات لثلاثى الهجوم.. تفاصيل جلسة موسيمانى مع لاعبى الأهلى

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2021 | المواعيد كاملة

جنوح عشرات الحيتان الطيارة على أحد سواحل نيوزيلندا

متحف «فريك كوليكشن» بنيويورك يفتح أبوابه في مارس

محطة قطار تحول مدينة هندية إلى مقصد سياحي

أيام زمان

«هموت زى أمى بالسرطان».. أيام الفزع فى حياة هند رستم

«أخبروها أننى سهرت مع طليقها».. اعترافات هند رستم عن حربها مع تحية كاريوكا

اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

«كنت هستسلم للشيطان».. اعترافات برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
عمرو خالد
الذِكر أفضل طريقة عملية للإقلاع عن المعاصى
مؤمن المحمدي
هم كانوا 11 ولا 13؟
ماجد حبته
المقامرة بأرواح الإثيوبيين
المزيد

الثقافة

تكريم المخرج شفيع شلبي بالمركز الثقافي الروسي الأربعاء القادم

«بيتر ارلنفاين» ضيف «فرح الرقص» بجيزويت الإسكندرية

«فن محوج» تحول رواية «الخيميائي» إلى مسرحية

أنشطة وزارة الثقافة خلال الـ 20 يومًا المقبلة