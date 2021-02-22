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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية والإمارات توقعان مذكرة تفاهم في مجال الصناعات العسكرية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:41 م
مجال الصناعات العسكرية
مجال الصناعات العسكرية
وكالات
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وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، ومجلس التوازن الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم في مجال الصناعات العسكرية، وذلك سعيًا إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم أن المذكرة، التي جاءت على هامش معرض "آيدكس 2021"، تهدف إلى بناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين بما يحقق الأهداف الإستراتيجية ذات الصلة بتعزيز واستغلال القدرات المتعلقة بقطاع الصناعات العسكرية، وتحديد مشروعات مشتركة في مجال الصناعات العسكرية.

ونقلت"واس" عن محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي قوله إن"مذكرة التفاهم ستعمل على إيجاد المسرعات لإنجاح العمل المشترك في تطبيق برنامج التوازن الاقتصادي لدى الطرفين".

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