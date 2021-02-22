«القوى العاملة»: تحصيل 3.1 مليون جنيه مستحقات 31 عاملا بجدة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تسوية مشكلة 31 عاملا مصريا وديا، وبلغت إجمالى مستحقاتهم 748 ألفًا و160 ريالا سعوديًا، أى ما يوازى 3 ملايين و119 ألفا و827 جنيها مصريًا تقريبا.وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مستحقات 31 عاملا مصريا لهم مستحقات لدى أصحاب الأعمال، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.وبتوجيه من الملحق العمالى وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، قام الملحق العمالي عبد الحليم محمود بالتفاوض وديا مع شركة للتجارة، لتسوية مستحقات المواطن "السيد.ح.ع" أخصائي تسويق وحصل على مبلغ 360 ألفا و301 ريال، كما تم تسوية مستحقات المواطن "حازم.م.ش" لدى شركة للتسويق، وحصل على مبلغ 158 ألفا و791 ريالا.وتفاوض الملحق العمالي عبد الحليم محمود مع شركة التجمع البحري الدولي وتم تسوية مستحقات المواطن "وسام.ع.ح" مهندس الكترونيات، وديا وحصل علي مستحقاته البالغة 53 ألفا و497 ريالا، فضلا عن مستحقات المواطن "حسين.ع.ع.أ" ويعمل عامل تنظيف بإحدى المستشفيات وحصل على 24 ألف ريال مكافأة نهاية الخدمة.كما تم تحصيل مستحقات المواطن" أحمد.ر.ع" ويعمل مدرس عربي بمكة وحصل على مستحقاته البالغة 23 ألف ريال كمكافأة نهاية الخدمة، فضلا عن تأشيرة خروج نهائي.ونجح الملحق العمال عبدالحليم محمود، في حصول المواطن "عمرو.أ.ف"، ويعمل أخصائي تسويق لدى مؤسسة بمكة المكرمة، وحصل على 22 ألفا و823 ريالا قيمة رواتب وبدل إجازات، فضلا عن حصول المواطن "حسني.ص.أ" بائع ملابس على مستحقاته بالطرق الودية والاتفاق على حصوله على مبلغ ٢٠ ألف ريال على دفعتين وتم استلام الدفعة الأولى ١٠ آلاف والحصول على تأشيرة خروج نهائي عن طريق مكتب العمل بعد رفض الكفيل نقل كفالته.وامتد الحل الودي بحصول المواطن "أشرف.م.ع" ويعمل طباخ على مكافأة نهاية الخدمة البالغة 16 ألفا و63 ريالا، وتذكرة طيران للعودة إلى أرض الوطن، كما حصول العاملين"شعبان.م" ويعمل حداد و"ناصر.أ.م" عامل لدى شركة رخام على ١٠ آلاف ريال لكل منهم مكافأة نهاية الخدمة، وجاري استخراج تاشيرة خروج نهائى لهم.كما تم مساعدة المواطن "محمد.س.أ" في تنفيذ الحكم الصادر له ضد مجموعة للتشييد والبناء التي يعمل لديها وحصل على ٩٧٠٥ ريالات، فضلا عن إنهاء الخلاف وديا بين المواطن "أحمد.س.أ" كاتب حجز سياحي، بالحصول على مبلغ 2000 ريال والسماح بنقل كفالته لكن لم يستطع المواطن نقلها، فتم الحصول على الخروج النهائي عن طريق مكتب العمل.وامتد نجاح مكتب التمثيل العمالي بجدة بحصول المواطن "أشرف.م.ع" ويعمل فني كهرباء على مستحقاته البالغة 1980 ريالا، بالإضافة إلى نقل كفالته، فضلا عن حصول ١٨ عاملا بمهن حداد، ونجار، وعامل، على مبلغ 2000 ريال لكل منهم بإجمالي ٣٦ ألف ريال من إحدى الشركات، وجاري استخراج تأشيرات الخروج النهائي لهم.